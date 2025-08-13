Возрастное ограничение 18+

За сутки свердловские пожарные при ликвидации 9 пожаров спасли 11 человек

18.15 Пятница, 15 августа 2025
Фото: Вечерние Ведомости
За четверг, 14 августа, пожарные подразделения Свердловской области ликвидировали девять возгораний, пять из которых произошли в жилом секторе. В результате происшествий пострадали два человека, ещё 11 удалось спасти.

В Алапаевске на улице Защиты огонь охватил два частных гаража и мотоцикл на площади 50 квадратных метров. Пострадал мужчина, его госпитализировали. В тушении участвовали девять пожарных и две единицы техники, пламя удалось локализовать за 17 минут. Причины возгорания выясняются.

В Екатеринбурге по улице Блюхера загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из задымлённого здания спасли девять человек, включая четверых детей, благодаря чему обошлось без пострадавших. В операции участвовали 17 огнеборцев и пять пожарных машин, время тушения — 29 минут.

В Асбесте на улице Долонина возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажки повредило домашнее имущество на площади 15 квадратных метров. Пострадал ребёнок, его доставили в больницу. Огонь ликвидировали за полчаса шесть пожарных при поддержке трёх единиц техники.

В Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе пламя повредило имущество в нежилой комнате на третьем этаже дома коридорного типа. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из задымлённого здания спасли двух человек, используя специальные спасательные устройства. Тушение заняло 18 минут, работали 19 специалистов и пять единиц техники.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
