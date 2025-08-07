Возрастное ограничение 18+
Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
Фото: ИА «Ночные новости»
В первой половине дня 14 августа на улице Блюхера в Екатеринбурге загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели вывели из здания 9 человек, в том числе 4 детей. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались еще 10 жильцов. Помимо людей, удалось спасти жизнь кошки.
Для тушения пожара на место приехали 18 огнеборцев. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших жильцов.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели вывели из здания 9 человек, в том числе 4 детей. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались еще 10 жильцов. Помимо людей, удалось спасти жизнь кошки.
Для тушения пожара на место приехали 18 огнеборцев. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших жильцов.
Фото: ИА «Ночные новости»
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
09 августа 2025
09 августа 2025