Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге

Фото: ИА «Ночные новости»

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В первой половине дня 14 августа на улице Блюхера в Екатеринбурге загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого домаКак сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели вывели из здания 9 человек, в том числе 4 детей. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались еще 10 жильцов. Помимо людей, удалось спасти жизнь кошки.Для тушения пожара на место приехали 18 огнеборцев. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших жильцов.