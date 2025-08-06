На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 14 августа, на 140-м километре автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель» произошло смертельное ДТП. Погибший — водитель иномарки, врезавшейся в грузовик.По предварительным данным, около 14.30 управляющий автомобилем «Ford Focus» 62-летний житель Ивделя не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик КамАЗ. Удар оказался фатальным — водитель легковушки скончался на месте до приезда медиков.Известно, что погибший имел 35-летний стаж вождения и трижды привлекался за это время к административной ответственности за нарушения ПДД.За рулём грузовика находился 26-летний житель Перми с семилетним стажем. Он также неоднократно нарушал правила — в его истории вождения пять административных дел. Освидетельствование показало, что в момент аварии водитель КамАЗа был трезв. Состояние погибшего будет установлено после экспертизы.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проводится расследование.