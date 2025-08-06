Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за минувшие сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В среду, 13 августа, пожарно-спасательные подразделения МЧС России в Свердловской области потушили 12 возгораний. Половина из них пришлась на жилой сектор.В посёлке Сарапулка на улице Ленина пожар охватил частный жилой дом площадью 70 квадратов. На его тушение ушёл час. В операции участвовали десять специалистов и три пожарные машины. Это стало одним из самых крупных происшествий среды.Сравнимое по масштабу происшествие случилось в Ревде. Там на улице Партизанской загорелся частный дом и надворные постройки общей площадью 64 квадратных метра. Огонь удалось локализовать и ликвидировать за 18 минут силами семи пожарных при поддержке трёх единиц техники.В Нижнем Тагиле по улице Чайковского загорелись личные вещи в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Восемь пожарных и три единицы техники справились с пламенем за 11 минут.По данным МЧС, 8% вчерашних происшествий связаны с неосторожным обращением с огнём при курении. Расследование обстоятельств остальных возгораний продолжается.