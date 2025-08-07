В Нижнесергинском районе в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 13 августа, около 18.00 в городе Михайловск Нижнесергинского района произошла смертельное дорожно-транспортное авария. Погибшая — пожилая женщина, ехавшая в качестве пассажирки на мотоцикле.По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» при обгоне на нерегулируемом перекрёстке столкнулся с мотоциклом «Урал», которым управлял 78-летний мужчина, совершавший в этот момент левый поворот. В результате столкновения пассажирка мотоцикла, 76-летняя женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.Водителю мотоцикла оказана медицинская помощь. Все участники ДТП — местные жители, при этом погибшая и пострадавший были в мотошлемах. Водитель автомобиля имеет год водительского стажа и был трезв.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Назначено расследование причин аварии.