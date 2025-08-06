Двух человек спасли свердловские пожарные в ходе тушения 14 вчерашних пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали на территории Свердловской области 14 пожаров. Только четыре из возгораний произошли в жилом секторе. Два человека были спасены из огня.В посёлке Первомайский Каменск-Уральского городского округа загорелась мебель в общей кухне пятиэтажного дома коридорного типа. Пожар площадью 8 квадратных метров был ликвидирован за 10 минут силами 14 огнеборцев. Здесь-то сотрудники МЧС и спасли двух человек, один из которых оказался несовершеннолетним.В коллективном саду «Озерки» Горноуральского округа горел садовый дом площадью 49 квадратных метров. Пожарные прибыли на место и потушили пламя за 18 минут. В тушении участвовали 6 спасателей и 2 единицы техники.В Екатеринбурге зафиксировали несколько возгораний. На улице Латвийской на 13-м этаже многоэтажного дома горело домашнее имущество на площади всего 1 квадратный метр — жильцы справились с огнём самостоятельно, до прибытия пожарных. На улице Симферопольской в неэксплуатируемом здании загорелся мусор, площадь пожара составила тоже 1 квадратный метр. Его ликвидировали за 3 минуты. На улице Дарвина горел легковой автомобиль, пламя удалось погасить владельцу до приезда пожарных расчётов.