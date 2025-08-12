Две школьницы попали под «Газель» в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Бардина в Екатеринбурге сегодня, 12 августа, произошёл дорожно-транспортный инцидент. Сразу двух несовершеннолетних девочек сбила грузовая «Газель».Как сообщает городская Госавтоинспекция, 49-летний водитель «Газели», поворачивая налево с улицы Амундсена, не уступил пешеходкам дорогу. В итоге машина наехала на двух девочек 2013 года рождения, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Обе пострадавшие доставлены бригадой скорой помощи в Детскую городскую клиническую больницу № 9.Сотрудники ГИБДД установили, что водитель имеет 11-летний стаж, ранее привлекался к административной ответственности один раз, в момент аварии был трезв. Мужчина пояснил, что не заметил детей из-за боковой стойки автомобиля.В отношении водителя составлены протоколы за непредоставление преимущества пешеходам и отсутствие полиса ОСАГО. Также проводится административное расследование по факту причинения вреда здоровью.