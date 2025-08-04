Три ребёнка и двое взрослых пострадали в Сысертском районе в результате ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Сысертском районе Свердловской области столкнулись два автомобиля. Как результат —пострадали пять человек, среди них трое детей.По данным областной ГИБДД, авария произошла сегодня, 12 августа, около 12:20 на втором километре автодороги «Подъезд к селу Большое Седельниково». Водитель автомобиля «Форд Транзит» 1980 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу «Фольксвагену Тигуан», движущемуся по главной, что и привело к столкновению.С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены водитель и пассажирка «Фольксвагена» (1952 и 1973 годов рождения) и трое детей 5, 7 и 15 лет. Все они были пристёгнуты и перевозились с соблюдением правил.Водитель «Форд Транзит», житель села Леневское, ранее шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии был трезв и пристегнут. В отношении него возбуждены дела по статьям 12.13 и 12.24 КоАП РФ.