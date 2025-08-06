Семь пожаров, один погибший — таковы итоги минувших суток в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки подразделения МЧС России в Свердловской области потушили семь пожаров, два из которых произошли в жилом секторе. Один из пожаров оказался гибельным для человека.Самый трагический инцидент минувшего понедельника произошёл в Каменске-Уральском на улице Лечебная. Пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома повредил домашнее имущество на площади 4 квадратных метра. При тушении огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. На месте работали 18 специалистов и 4 единицы техники. Огонь ликвидировали за две минуты.Гораздо более крупный пожар, но без жертв, произошёл вчера в селе Косулино. На улице Уральская полностью сгорели частный дом и надворные постройки. Общая площадь горения составила 420 квадратных метров. Но на такое крупное огненное бедствие приехали только 11 пожарных и 4 единицы техники. Пожар им удалось ликвидировать за 162 минуты.Также в Екатеринбурге на Зеленоборской развязке пожар повредил моторный отсек и салон легкового автомобиля на площади. Девять спасателей потушили возгорание за четыре минуты — по минуте на каждый охваченный огнём квадратный метр.