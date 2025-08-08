Минувшей ночью в Каменске-Уральском из-за пожара эвакуировали 15 человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь на 12 августа, в 00.42 по местному времени, в Каменске-Уральском произошёл пожар в муниципальном пятиэтажном доме коридорного типа на улице посёлка Первомайский. Из-за вышедшего из-под контроля огня пришлось эвакуировать жильцов дома.Как сообщает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», возгорание возникло на втором этаже в кухне общего пользования. Площадь пожара составила 8 квадратных метров — были повреждены предметы домашнего обихода.По прибытии на вызов специалистов, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 15 человек, в том числе четверых детей. Звеном газодымозащитной службы были спасены ещё два человека, среди них — один ребёнок. Все спасённые находились в задымлённой зоне и выводились с помощью специальных спасательных устройств.Пострадавших нет. На тушение пожара привлекались четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Огонь был локализован в 00.48, полностью ликвидирован в 00.51, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 01.19.Причины возгорания устанавливаются.