В Большебруснянском селе отловили слишком молодого водителя

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о очень молодом нарушителе, которого остановили сегодня, 11 августа, в селе Большебрусянское. Собственно, уже то, что он сел за руль машины, является нарушением требования законодательства.Молодой человек был остановлен автоинспекторами на сельской улице Ленина. Он ехал за рулём автомобиля марки «ВАЗ». При проверке выяснилось, что у юного водителя нет прав на вождение, а самому ему всего лишь 16 лет.На подростка составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». Автомобиль задержали и поместили на специализированную стоянку.По словам самого нарушителя, машину он приобрёл самостоятельно «для личного пользования». Водительские права он не получал и даже обучение в автошколе не проходил.