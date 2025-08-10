В Свердловской области за выходные ликвидировано почти 40 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие выходные пожарные Свердловской области ликвидировали 39 возгораний, из них 22 — в субботу, 9 августа, и 17 — в воскресенье, 10 августа. В огне пострадали как минимум три человека, двое из них госпитализированы.В субботу наибольший резонанс вызвали два происшествия. В Каменске-Уральском на улице Заводской загорелись лакокрасочные материалы в частном гараже. Пожар площадью 10 квадратных метров был ликвидирован за восемь минут силами шести спасателей. Мужчина, находившийся внутри, получил ожоги и был доставлен в больницу. Причины происшествия выясняют дознаватели.Ещё один пожар произошёл в поселке Палкинский Торфяник, в садовом товариществе «Наладчик». Там горела частная баня на площади 30 квадратных метров. Пострадал мужчина, его состояние уточняется. Возгорание тушили 13 специалистов с привлечением шести единиц техники. В тот же день в Екатеринбурге на улице Тагильской загорелся мусор в неэксплуатируемом здании — площадь пожара составила 60 квадратов.В воскресенье самым масштабным стало возгорание в Екатеринбурге на улице Черных, где огонь охватил первый и второй этажи заброшенного здания общей площадью 300 квадратных метров. С пламенем боролись 19 пожарных и пять единиц техники более часа. В Алапаевске на улице Радищева пожар площадью 120 квадратов уничтожил надворные постройки и повредил автомобиль. Пострадал мужчина, его доставили в больницу.По данным МЧС, наиболее частыми причинами возгораний выходных были неосторожное обращение с огнём и курение. В воскресенье 30% пожаров произошло из-за короткого замыкания электропроводки.