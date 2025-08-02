СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга





— сообщает ведомство

В телеграм-канале сообщается, что 7 августа текущего года в одном из торгово-развлекательных центров в городе Екатеринбурге Свердловской области местная жительница, используя малозначительный повод, вылила на голову несовершеннолетнего мальчика горячий напиток, после чего избила его,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Екатеринбурга, напавшей на несовершеннолетнего. Об этом сообщает СК России.Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Богдану Францишко представить доклад о собранных материалах и по завершении расследования доложить о результатах.Предположительно, речь идёт о посте в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». В публикации сообщается, что инцидент произошёл около 19.15 на фуд-корте ТРЦ «Пассаж». Группа подростков играла с водными пистолетами, и случайный выстрел попал в женщину, сидевшую с дочерью. Спустя 20 минут она подошла к одному из участников, вылила на него сладкий напиток, поцарапала и порвала его футболку, стоимость которой составляла около 30 тысяч рублей. После этого женщина с ребёнком покинула место происшествия.