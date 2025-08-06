Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара, есть пострадавшие
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области за минувшие сутки пожарные ликвидировали 22 возгорания, сообщили в МЧС России по региону. Девять из них произошли в жилом секторе.
В Каменске-Уральском по улице Заводская в частном гараже загорелись лакокрасочные материалы на площади 10 квадратных метров. Пострадал мужчина, он получил ожоги и был госпитализирован. Пожар ликвидировали за восемь минут.
В посёлке Палкинский Торфяник в садовом товариществе «Наладчик» огнём была повреждена частная баня площадью 30 квадратных метров. Пострадал мужчина. На месте работали 13 пожарных и шесть единиц техники, возгорание ликвидировали за 17 минут.
По данным МЧС, в 9% случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём, при курении — в 4% случаев. Остальные причины устанавливаются.
