Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву. Девушка ушла из дома 7 августа, с тех пор её местонахождение неизвестно.По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, рост Дарьи составляет 170 см, она нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и чёрными глазами.В день исчезновения была одета в чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи Вяльцевой, просят сообщить об этом в полицию или в отряд «ЛизаАлерт» по номеру 8(953)053-04-83.