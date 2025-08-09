Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву. Девушка ушла из дома 7 августа, с тех пор её местонахождение неизвестно.
По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, рост Дарьи составляет 170 см, она нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и чёрными глазами.
В день исчезновения была одета в чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи Вяльцевой, просят сообщить об этом в полицию или в отряд «ЛизаАлерт» по номеру 8(953)053-04-83.
