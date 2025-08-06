В Свердловской области зафиксирован природный пожар на площади 15 гектаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области произошёл природный пожар в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда зафиксирован один пожар.По данным на 10 августа 02.00, в регионе действовал один пожар на площади 15 гектаров. Накануне лесопожарная служба не сообщала о возгораниях.Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 49 природных пожаров на общей площади 5 162 га.