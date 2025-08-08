Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Крупный пожар в посёлке Бисерть, о котором мы писали вчера, полностью ликвидирован. Специалисты МЧС России по Свердловской области сообщили, что открытое горение устранено, сейчас идёт проливка и разборка на месте.Возгорание произошло 8 августа на улице Южной — горели отходы лесопиления на площади около 2,5 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет, ближайшие дома находились в сотне метров от очага.В тушении участвовали более 60 человек и 20 единиц техники.