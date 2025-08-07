В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров, а на водных объектах зарегистрировано одно происшествие. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.В Екатеринбурге на карьере «Рамада» утонул мужчина. В жилом секторе региона зафиксированы четыре пожара. Спасателям удалось вывести из огня девять человек, пострадал один человек.В частности, на улице Белореченской горела квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Шесть человек были спасены с помощью специальных устройств, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Пожар удалось потушить за 13 минут, пострадала женщина.Еще один пожар произошел в квартире на улице Уктусская в Екатеринбурге, где загорелись домашние вещи и внутренняя отделка на площади 20 квадратных метров. Три человека были спасены, восемь эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали за девять минут.Также на улице Московской огонь повредил четыре частных гаража и два легковых автомобиля на площади 25 квадратных метров. Пожарные справились с возгоранием за 13 минут. В Камышлове на улице Шадринской сгорело 65 тюков сена на площади 64 квадратных метра. Ликвидация пожара заняла около получаса.Кроме того, на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в Тугулымском округе зафиксировали возгорание колеса полуприцепа автомобиля, площадь которого составила один квадратный метр. Спасатели потушили пожар за пять минут.Причинами пожаров всего становились короткие замыкания электропроводки — в 19% случаев, неосторожное обращение с огнем — в 25%, нарушение правил пожарной безопасности — в 6%, а также поджоги и ошибки при монтаже систем транспортных средств — по 6%.