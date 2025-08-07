Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
Фото: МЧС России по Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области произошло 16 пожаров, а на водных объектах зарегистрировано одно происшествие. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.
В Екатеринбурге на карьере «Рамада» утонул мужчина. В жилом секторе региона зафиксированы четыре пожара. Спасателям удалось вывести из огня девять человек, пострадал один человек.
В частности, на улице Белореченской горела квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Шесть человек были спасены с помощью специальных устройств, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Пожар удалось потушить за 13 минут, пострадала женщина.
Еще один пожар произошел в квартире на улице Уктусская в Екатеринбурге, где загорелись домашние вещи и внутренняя отделка на площади 20 квадратных метров. Три человека были спасены, восемь эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали за девять минут.
Также на улице Московской огонь повредил четыре частных гаража и два легковых автомобиля на площади 25 квадратных метров. Пожарные справились с возгоранием за 13 минут. В Камышлове на улице Шадринской сгорело 65 тюков сена на площади 64 квадратных метра. Ликвидация пожара заняла около получаса.
Кроме того, на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в Тугулымском округе зафиксировали возгорание колеса полуприцепа автомобиля, площадь которого составила один квадратный метр. Спасатели потушили пожар за пять минут.
Причинами пожаров всего становились короткие замыкания электропроводки — в 19% случаев, неосторожное обращение с огнем — в 25%, нарушение правил пожарной безопасности — в 6%, а также поджоги и ошибки при монтаже систем транспортных средств — по 6%.
