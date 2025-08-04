Возрастное ограничение 18+

В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

12.57 Суббота, 9 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске 9-летний школьник стал жертвой мошенников, укравших более 490 тысяч рублей с банковских карт его матери. Об этом сообщили в МВД России по Свердловской области.

26 июля мальчик, играя в онлайн-игру, увидел сообщение о выигрыше игровой валюты и перешёл по ссылке. В переписке с неизвестным он получил инструкции, как получить приз, и взял у матери телефон и банковские карты. Несмотря на то, что он не знал пароли от банковских приложений, злоумышленник помог сбросить их и установить новые. После этого мальчик сканировал присланный мошенником QR-код и переводил деньги сначала с дебетовой, а затем с кредитной карты.

В 18.40 мать заметила сына с двумя телефонами и банковскими картами. Она забрала телефон и обнаружила сообщения о списаниях, общий ущерб составил 491 678 рублей. Ранее инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД «Первоуральский» проводил по месту учёбы мальчика беседы о мошенничестве, однако это не уберегло ребёнка от аферистов.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
