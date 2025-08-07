Свердловское МЧС отчиталось о 13 ликвидированных пожарах и о спасении 11 человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области были ликвидированы 13 пожаров, из них пять — в жилом секторе. Благодаря оперативным действиям специалистов регионального МЧС, удалось спасти 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Одним из самых заметных инцидентов стал пожар в Первоуральске Свердловской области. На улице Советская загорелись оконные рамы на последнем и предпоследнем этажах пятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. Спасательные звенья газодымозащитной службы эвакуировали 9 человек. С огнем справились за 10 минут — в тушении участвовали 8 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Причина пожара выясняется.Ещё один пожар произошёл в Каменске-Уральском, на улице Физкультурников. Там загорелись личные вещи в квартире на первом этаже жилого дома из 16 квартир. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Благодаря действиям спасателей, из задымлённого помещения были выведены 2 человека. Ликвидация заняла 7 минут. Работы проводили 11 специалистов при участии двух пожарных машин. Как и в предыдущем случае, причины ЧП устанавливают дознаватели МЧС.Также зафиксирован пожар в поселке Восход. На улице Комсомольская там сгорел грузовой автомобиль. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение потребовалось 7 минут, в работах участвовали 7 специалистов и 2 единицы техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности механизмов транспортного средства.