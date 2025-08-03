Возрастное ограничение 18+

На лесопилке в Бисерти вспыхнул крупный пожар

10.44 Пятница, 8 августа 2025
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает о масштабном пожаре в Бисерти на территории лесопилки.

«На улице Южная, 4 "А" произошло возгорание отходов лесопиления на открытой площадке. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров»,

– говорится в сообщении пресс-службы спасателей.


Информации о пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры и домовладения нет. В МЧС заявили, что до ближайших садовых домов около 100 метров.

Пожар уже локализован. Сейчас в тушении огня задействовано более 60 человек и 20 единиц техники.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге на парковке загорелись десятки машин, огонь охватил 700 «квадратов»
03 августа 2025
Замыкания и поджоги стали основной причиной девяти пожаров в Свердловской области
01 августа 2025
За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
04 августа 2025
В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
03 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:51 В Верхотурском районе в смертельное ДТП попал 63-летний мотоциклист
12:32 Функцию автоматического создания резюме запустили на платформе Авито Работа
12:07 Почти половина преступлений в Свердловской области связана с хищениями
10:44 На лесопилке в Бисерти вспыхнул крупный пожар
10:14 За разбитые окна в опорном пункте полиции в Верхней Пышме задержали 18-летнего парня
09:45 На Тюменском тракте под Камышловом разбился мотоциклист
09:05 Уголовное дело возбудили в Свердловской области из-за неработающей колонки возле дома пенсионерки
20:59 В Серовском районе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве
20:33 Зоозащитники Екатеринбурга собирают вторую посылку для погорельцев приюта в Кыштыме
20:05 Наехавший на пожилого пешехода водитель автобуса осуждён в Асбесте
19:54 На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб бесправный мотоциклист
19:23 Фестиваль гастрономических экскурсий пройдёт в Екатеринбурге
18:50 В Свердловской области один из восьми пожаров среды был смертельным
17:49 Авито поможет волонтёрам «Том Сойер Феста» восстановить старинный особняк на Урале
17:33 Прокуратура потребовала от камышловского приюта для животных создать для подопечных приемлемые условия
17:27 На новой площадке празднования Дня города в Екатеринбурге на два дня усилят интернет
15:06 В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
14:50 Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
14:26 Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге
13:46 Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме
12:17 В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:04 Ещё один человек, пострадавший в ДТП под Верхней Салдой, скончался
11:28 В Екатеринбурге на два дня закрыли подземный переход на Плотинке
11:01 СМИ сообщают о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
10:53 Главе СК доложат о нерадивой матери из Екатеринбурга
10:28 Смертельным оказалось столкновение «ВАЗа» и Haval под Верхней Салдой
Все новости Свердловской области
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
Все новости России и мира
12:51 В Верхотурском районе в смертельное ДТП попал 63-летний мотоциклист
12:32 Функцию автоматического создания резюме запустили на платформе Авито Работа
12:07 Почти половина преступлений в Свердловской области связана с хищениями
10:44 На лесопилке в Бисерти вспыхнул крупный пожар
10:14 За разбитые окна в опорном пункте полиции в Верхней Пышме задержали 18-летнего парня
09:45 На Тюменском тракте под Камышловом разбился мотоциклист
09:05 Уголовное дело возбудили в Свердловской области из-за неработающей колонки возле дома пенсионерки
20:59 В Серовском районе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве
20:33 Зоозащитники Екатеринбурга собирают вторую посылку для погорельцев приюта в Кыштыме
20:05 Наехавший на пожилого пешехода водитель автобуса осуждён в Асбесте
19:54 На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб бесправный мотоциклист
19:23 Фестиваль гастрономических экскурсий пройдёт в Екатеринбурге
18:50 В Свердловской области один из восьми пожаров среды был смертельным
17:49 Авито поможет волонтёрам «Том Сойер Феста» восстановить старинный особняк на Урале
17:33 Прокуратура потребовала от камышловского приюта для животных создать для подопечных приемлемые условия
17:27 На новой площадке празднования Дня города в Екатеринбурге на два дня усилят интернет
15:06 В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
14:50 Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
14:26 Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге
13:46 Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме
12:17 В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:04 Ещё один человек, пострадавший в ДТП под Верхней Салдой, скончался
11:28 В Екатеринбурге на два дня закрыли подземный переход на Плотинке
11:01 СМИ сообщают о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
10:53 Главе СК доложат о нерадивой матери из Екатеринбурга
10:28 Смертельным оказалось столкновение «ВАЗа» и Haval под Верхней Салдой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK