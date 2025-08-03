На лесопилке в Бисерти вспыхнул крупный пожар





– говорится в сообщении пресс-службы спасателей. «На улице Южная, 4 "А" произошло возгорание отходов лесопиления на открытой площадке. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает о масштабном пожаре в Бисерти на территории лесопилки.Информации о пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры и домовладения нет. В МЧС заявили, что до ближайших садовых домов около 100 метров.Пожар уже локализован. Сейчас в тушении огня задействовано более 60 человек и 20 единиц техники.