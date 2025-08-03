Возрастное ограничение 18+
На лесопилке в Бисерти вспыхнул крупный пожар
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает о масштабном пожаре в Бисерти на территории лесопилки.
Информации о пострадавших не поступало. Угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры и домовладения нет. В МЧС заявили, что до ближайших садовых домов около 100 метров.
Пожар уже локализован. Сейчас в тушении огня задействовано более 60 человек и 20 единиц техники.
«На улице Южная, 4 "А" произошло возгорание отходов лесопиления на открытой площадке. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров»,
– говорится в сообщении пресс-службы спасателей.
