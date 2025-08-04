На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб бесправный мотоциклист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось днём 7 августа на 142-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, вблизи Камышлова. Погиб единственный участник этой аварии — молодой мотоциклист.Как сообщают в ГИБДД по Свердловской области, 31-летний житель Тюменской области, управляя мотоциклом марки «VMC Ventomatic», потерял контроль над транспортным средством и на высокой скорости врезался в барьерное ограждение в зоне проведения дорожных работ. От удара мотоцикл опрокинулся, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи. От такого удара не спас и мотошлем, который был на мужчине.Как установили сотрудники Госавтоинспекции, погибший не имел водительского удостоверения на управление мотоциклом. Начато расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии, в том числе проверяется, был ли водитель трезв в момент аварии.Движение по трассе не перекрывалось, — уточняют в автоинспекции, — проезд осуществляется в штатном режиме.