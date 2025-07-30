В Свердловской области один из восьми пожаров среды был смертельным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области специалистами МЧС России было ликвидировано восемь пожаров. Шесть из них произошли в жилом секторе. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти 10 человек, однако не обошлось без жертв: один человек погиб, ещё один пострадал и был госпитализирован.Трагический случай произошёл на улице Юности, в многоэтажном жилом доме. В квартире на восьмом этаже загорелись личные вещи и домашнее имущество. Площадь возгорания составила всего 4 квадратных метра, а ликвидация пожара заняла всего 7 минут. Однако, и такого мелкого возгорания оказалось достаточно, чтобы унести жизнь человека. В помещении был обнаружен мужчина без признаков жизни. Предварительная причина пожара — неосторожное курение в нетрезвом состоянии.Серьёзное возгорание произошло в Екатеринбурге, в переулке Дерновый. Здесь загорелся частный дом, рассчитанный на двух хозяев. Пламя охватило около 100 квадратных метров. На борьбу с огнем были направлены 4 единицы техники и 10 сотрудников МЧС. Пожар удалось ликвидировать чуть больше чем за час. Причины возгорания уточняются.Ещё один екатеринбургский пожар произошёл на улице 8 Марта, где вспыхнул легковой автомобиль. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Для ликвидации огня потребовались усилия 6 огнеборцев и двух пожарных машин. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация топливной системы.Тревожный инцидент случился в Екатеринбурге и на улице Татищева. Восьмой этаж гостиничного комплекса оказался в зоне возгорания: пламя повредило электрощит, площадь пожара составила 2 квадратных метра. Однако ситуация потребовала серьёзных сил — на место прибыли 20 спасателей и 9 единиц техники. Пожар был потушен за 5 минут, но один человек — мужчина — получил отравление продуктами горения и был доставлен в токсикологический центр Екатеринбурга.