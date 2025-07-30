Возрастное ограничение 18+
Семь грузовых вагонов сошли с путей в Екатеринбурге
Фото: Центральное МСУТ СКР
В среду, 6 августа, в вечернее время на железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочный» с путей сошли семь грузовых вагонов с металлом. Пострадавших в результате ЧП нет.
Сейчас специалисты свердловского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России разбираются в произошедшем, говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. Параллельно ведутся восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».
По предварительным данным, инцидент произошёл при выполнении маневровых работ.
