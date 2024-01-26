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В Екатеринбурге полиция оцепила станцию метро «Геологическая»

18.40 Воскресенье, 28 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Полиция оцепила станцию метро «Геологическая», так как рядом с входом оставили баллон с фреоном. Сообщило It's My City.

«Вход на станцию метро «Геологическая» закрывали из-за баллона с фреоном. Кто-то оставил его рядом со входом в метрополитен. Полицейские уже убрали баллон, оцепление сняли», — рассказали It's My City в пресс-службе мэрии.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил изданию Е1, что угрозы метрополитену и пассажирам не было. Также сотрудники полиции по камерам выяснили, что баллон оставили четверо подростков.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:40 В Екатеринбурге полиция оцепила станцию метро «Геологическая»
17:28 СК по Свердловской области планирует проверить сообщения об инциденте с ребенком в парке Маяковского
16:52 Том Сойер Фест отправил подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
15:49 Суд приговорил к семи годам сына, который убил отца в Екатеринбурге
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13:53 ФАС оштрафовала «Мотив» за «назойливую рекламу» на 100 тысяч рублей
12:55 Умер депутат и бывший глава Туринского городского округа
11:30 Свыше 220 миллионов рублей планируют потратить на спортивные площадки в Свердловской области
10:38 Пьяный водителей устроил ДТП под Нижним Тагилом
23:16 Уволившимся водителям екатеринбургского ОТ начали рассылать завлекающие обратно в «Гортранс» письма
17:40 Появились подробности о состоянии пяти пострадавших в ДТП на автодороге «Екатеринбург – Тюмень»
17:00 В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер основатель школы самбо «Уралмаш»
16:31 Екатеринбуржцы временно останутся без света в Чкаловском районе
15:45 На автодороге «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с пятью пострадавшими
14:58 Почти 300 миллионов рублей планируется потратить на коллектор, чтобы ликвидировать лужу в Екатеринбурге
13:13 Направлено около 54 миллиона рублей на введение в оборот новых сельхозземель в Свердловской области
12:36 В Екатеринбурге движение по улице 2-ой Новосибирской будет ограничено
11:21 В Свердловской области у девяти пригородных поездов изменится расписание
10:27 На 58% вырос спрос на услуги красоты и здоровья в Екатеринбурге
09:58 В Екатеринбурге собирают подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
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00:36 Баскетбольный клуб УГМК вышел в финал Кубка России
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19:37 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса
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