В Екатеринбурге полиция оцепила станцию метро «Геологическая»

Полиция оцепила станцию метро «Геологическая», так как рядом с входом оставили баллон с фреоном. Сообщило It's My City.«Вход на станцию метро «Геологическая» закрывали из-за баллона с фреоном. Кто-то оставил его рядом со входом в метрополитен. Полицейские уже убрали баллон, оцепление сняли», — рассказали It's My City в пресс-службе мэрии.Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил изданию Е1, что угрозы метрополитену и пассажирам не было. Также сотрудники полиции по камерам выяснили, что баллон оставили четверо подростков.