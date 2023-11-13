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В Сысерти из-за аварии снизили давление холодного водоснабжения
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Сысерти из-за аварии на магистральной сети холодного водоснабжения отключили аварийный участок и перевели всех потребителей на резервную магистраль.
Об этом сообщили в МУП ЖКХ «Сысертское». В связи с этим сегодня, 20 ноября, с 10.00 до 17.00 возможен слабый напор воды или перебои с водоснабжением в четырехэтажных и пятиэтажных многоквартирных домах города.
Водоснабжение восстановят после устранения аварии.
Об этом сообщили в МУП ЖКХ «Сысертское». В связи с этим сегодня, 20 ноября, с 10.00 до 17.00 возможен слабый напор воды или перебои с водоснабжением в четырехэтажных и пятиэтажных многоквартирных домах города.
Водоснабжение восстановят после устранения аварии.
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