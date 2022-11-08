В Екатеринбурге напали на заслуженного деятеля искусств России
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге напали на заслуженного деятеля искусств России, бывшего профессора Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Сергея Белоглазова.
Белоглазов написал в своих соцсетях, что нападение произошло сегодня около трёх часов ночи возле его дома в районе Южного Автовокзала.
— Вижу плюгавенького мужика, стоящего у служебного входа в магазин. Пройдя мимо него, чувствую, что он меня догоняет. Я поворачиваюсь и получаю струю перцового газа прямо в глаза со словами: «пи....с ё....й». До подъезда я добирался на ощупь, благо, было недалеко, — описал обстоятельства инцидента Белоглазов.
Белоглазов сказал, что его не ограбили, «да и нечего было грабить». В полицию при этом он обращаться не намерен, поскольку «навсегда отказался в неё обращаться» (в 2010 году Белоглазов получил сотрясение мозга после контакта с сотрудниками милиции, после резонанса в СМИ тогда было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, однако полицейскому в итоге вынесли оправдательный приговор, который Белоглазов не стал обжаловать).
Белоглазов, помимо того, что является известным педагогом и имеет звание Заслуженного деятеля искусств России, известен своей гражданской активностью – он участвовал в различных митингах и пикетах, а также занимается профсоюзной деятельностью. Будучи членом независимого профсоюза «Университетская солидарность», он отстаивает трудовые права падагогов.
Несколько лет назад профессора Белоглазова уволили из Уральской консерватории (не продлили контракт), что он связал именно со своей борьбой за отстаивание прав преподавательского состава. Ранее «Вечерние ведомости» писали о нарушениях, которые благодаря профсоюзу удалось выявить в работе Уральской консерватории.
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