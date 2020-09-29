На Широкореченском кладбище с могилы Владислава Крапивина украли портрет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с могилы детского писателя и основателя отряда «Каравелла» Владислава Крапивина пропал его портрет. Об этом сообщает невестка писателя Лариса Крапивина в Facebook.– Не хотим никого подозревать или обвинять, но семья выражает изумление и возмущение по поводу такого бесчинства. Поскольку могила, по словам охраны кладбища, практически со дня погребения, стала уже местом паломничества сотен людей, то сложно представить, кто из посетителей Широкореченского кладбища или фанатов его творчества мог совершить подобное деяние. Думать, что портрет унесло ветром или он растворился в параллельных пространствах, смешно, потому что размер портрета командора весьма материален. Также очевидно, что человек или люди, которые совершили это, видимо, не знают, что с кладбища ничего уносить нельзя. А еще, мы предполагаем, что эти люди не имеют доступа к Интернету, где в необъятных информационных хранилищах электронной памяти собрано огромное количество фотоизображений командора и отца-основателя «Каравеллы», сделанных в разные годы его жизни. Если вы хотите сделать себе на память его портрет, то существует масса способов, как претворить мечту в реальность. А тащить с кладбища то, что вам точно не принадлежит, не стоит. Лучше побыстрее вернуть вещь на место, где она и должна быть, – написала Лариса Крапивина.Напомним, что в июле писатель попал в больницу с пневмонией. Его выписали через несколько дней, однако, по словам родственников, состояние командора только ухудшилось. Позднее Владислава Крапивина снова положили в больницу, где 1 сентября он скончался.