Базу данных свердловского онкоцентра взломали хакеры

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Свердловский областной онкологический центр подвергся хакерской атаке. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила врач Светлана Лаврова. По её словам, неизвестные обрушили базу данных патологоанатомического отделения.«Без результатов биопсии остались не то 200, не то 400 больных. Только у нас в отделении около 20 пациентов лишились результатов гистологии,- написала Лаврова,- Это катастрофа, потому что от гистологии зависит, какое назначать лечение».Сообщается, что часть данных удалось восстановить по операционным журналам, но остальное «погибло». Хакеры потребовали 80 тысяч рублей за возврат.«Руководство согласилось заплатить, но сейчас хакеры не выходят на связь, до них не могут дозвониться. Нелюди. Онкологических больных обрушили»,- написала Светлана Лаврова.