Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на фоне роста спроса на кадры





– отметил управляющий директор Авито Работы Антон Уваров. «За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам, особенно в условиях дефицита»,





– пояснил Уваров. «Агросектор активно модернизируется и применяет интернет вещей: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с SIM-картами для мониторинга, технологии точного земледелия, автоматизированные системы контроля, что повышает требования к компетенциям сотрудников»,





— отмечает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт. «Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса, таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли»,

Юлия Медведева

Технологическая платформа «Авито Работа» вместе с селекционно-семеноводческой компанией RUSEED проанализировали ситуацию на рынке труда в сфере растениеводства и отметили, что в России активно начал расти спрос на специалистов на фоне повсеместного внедрения технологий в производство.Согласно результатам исследования, количество вакансий в сельском хозяйстве выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 16% и достигла 72 тысяч рублей в месяц. Наибольший рост зарплат отмечен в Приволжском, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.Особенно востребованными стали агрономы – количество их вакансий выросло на 35%, со средним предложением в 100 тысяч рублей для специалистов с базовой квалификацией. Зарплаты варьируются от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от квалификации и региона. Зарплаты агрономов значительно выросли в Сибирском (на 50%), Уральском (на 48%) и Южном федеральных округах (на 22%). Также продолжает расти спрос на офисных специалистов в растениеводстве — логистов, менеджеров по продажам и маркетологов. Средние зарплатные предложения по этим профессиям также увеличились.Рост потребности в агрономах связывают с расширением и цифровизацией сельского хозяйства, а также с внедрением точного земледелия при помощи современных технологий. На этом фоне цифровые навыки становятся все более востребованными, и спрос на узкопрофильных специалистов растёт, особенно на тех, кто умеет работать с цифровыми платформами и программным обеспечением, в том числе с системами искусственного интеллекта.Также, по его мнению, развитие отрасли стимулирует рост торговли сельхозпродукцией с дружественными странами.Отмечается, что для решения кадровых задач отрасль расширяет географию найма и предлагает более гибкие условия работы для специалистов разных возрастов. В частности, количество вакансий для студентов-агрономов выросло на 45% с заметным увеличением оплаты в нескольких федеральных округах.Кроме того, становятся востребованы научные специалисты в области селекции, где существует конкуренция с фармацевтической и биотехнологической сферами. Для привлечения молодых кадров компании начинают заниматься профориентацией школьников и студентов.