Возрастное ограничение 18+
В 2026 году в Свердловской области тарифы ЖКХ могут вырасти на 13,6%
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство России утвердило потолок для индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Как следует из документа, в следующем году тарифы на ЖКХ будут повышаться дважды: с 1 января и с 1 октября.
В первом случае повышение тарифов будет для всех регионов одинаковым и составит 1,7%, а во втором – разным: Свердловской области разрешили повысить плату за коммунальные услуги на 9,6% с допустимым отклонением до 2,1%. Если тариф повысят максимально от возможного, то в сумме рост составит 13,6%.
Напомним, 1 июля 2025 года в Свердловской области тарифы ЖКХ повысили на 13,2%, что стало рекордом для региона за последнее десятилетие.
Как следует из документа, в следующем году тарифы на ЖКХ будут повышаться дважды: с 1 января и с 1 октября.
В первом случае повышение тарифов будет для всех регионов одинаковым и составит 1,7%, а во втором – разным: Свердловской области разрешили повысить плату за коммунальные услуги на 9,6% с допустимым отклонением до 2,1%. Если тариф повысят максимально от возможного, то в сумме рост составит 13,6%.
Напомним, 1 июля 2025 года в Свердловской области тарифы ЖКХ повысили на 13,2%, что стало рекордом для региона за последнее десятилетие.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские депутаты одобрили бюджет области на 2026 год
18 ноября 2025
18 ноября 2025