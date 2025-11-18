Возрастное ограничение 18+
Уральские таможенники будут работать в выходные перед повышением утилизационного сбора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Уральского таможенного управления выйдут на работу в выходные – 29 и 30 ноября, чтобы физические лица успели оплатить утилизационный сбор до его повышения.
Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе управления, с 1 декабря 2025 года вступает в силу постановление правительства, согласно которому при расчёте коэффициента утилизационного сбора будет учитываться мощность двигателя.
«Для владельцев транспортных средств, планирующих уплату утилизационного сбора до вступления новых норм в силу, расчет осуществляется по действующим коэффициентам до 30 ноября включительно»,
– подчеркнули в ведомстве.
