Уральские таможенники будут работать в выходные перед повышением утилизационного сбора





– подчеркнули в ведомстве. «Для владельцев транспортных средств, планирующих уплату утилизационного сбора до вступления новых норм в силу, расчет осуществляется по действующим коэффициентам до 30 ноября включительно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты Уральского таможенного управления выйдут на работу в выходные – 29 и 30 ноября, чтобы физические лица успели оплатить утилизационный сбор до его повышения.Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе управления, с 1 декабря 2025 года вступает в силу постановление правительства, согласно которому при расчёте коэффициента утилизационного сбора будет учитываться мощность двигателя.