Уральские застройщики начали переходить на отечественные IT-инструменты





– пояснил Андрей Елизаров. «Полноценной заменой этим продуктам стал новый тариф, который объединил сервисы, необходимые нашему клиенту. Сегодня этот тариф широко востребован по всей России. А не так давно "МТС Линк" обзавёлся своим искусственным интеллектом. ИИ-помощник формирует резюме онлайн-встреч и обсуждений в чатах, автоматически расшифровывает речь, создаёт субтитры и отвечает на вопросы, опираясь на контекст переписок, звонков и базы данных компании»,





– прокомментировала Полина Сергеева. «Он соответствует нашим внутренним требованиям по функциональности, возможностям интеграции и информационной безопасности. Благодаря ему коммуникации среди сотрудников вышли на новый уровень. Важное преимущество "МТС Линк" – удобный, интуитивно понятный интерфейс, который позволил нашему коллективу осуществить быстрый и комфортный переход на новый продукт»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральские застройщики начали отказываться от иностранных IT-инструментов в пользу отечественных. Для онлайн-коммуникаций стали выбирать российские сервисы.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе цифровой экосистемы МТС, среди этих компаний крупнейший застройщик Урала — «Атомстройкомплекс». Организация приобрела более 1,5 тысячи онлайн-кабинетов «МТС Линк» для общения в корпоративном мессенджере, проведения видеоконференций и ведения онлайн-досок для совместной работы, чтобы вести коммуникацию по защищённым каналам связи как со своими подразделениями, так и с партнёрами – подрядными организациями, проектными институтами и заводами.По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, до перехода в МТС «Атомстройкомплекс» вел деловое общение с помощью десятка разных IT-продуктов, пока иностранные разработчики не прекратили поддержку для российских компаний.Согласно исследованию, проведённому консалтинговой компанией J’son & Partners Consulting, ИИ-инструменты в сервисах МТС позволяют в среднем экономить шесть рабочих часов.Директор IT-подразделения «Атомстройкомплекса» Полина Сергеева также рассказала, что они тестировали несколько онлайн-сервисов, прежде чем остановились на продуктах от «МТС Линк».