Паслер сообщил о росте доходов областного бюджета и снижении прогнозного госдолга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что регион увеличил доходную часть бюджета-2025. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам главы региона, доходы области в следующем году составят 491 миллиард рублей, а расходы – 536,3 миллиарда рублей.Паслер отметил, что по итогам системной работы бюджет удалось дополнительно увеличить на 7,2 миллиарда рублей. При этом прогноз по госдолгу оказался ниже ожиданий: «верхний предел госдолга на начало 2026 года будет равен 76,7 миллиарда рублей», – написал губернатор. Он подчеркнул, что эта сумма на 44,1 миллиарда меньше, чем предполагалось ранее.Сообщается, что дополнительные средства направят на приоритетные направления развития – пока речь идет о модернизации наземного транспорта Екатеринбурга, реконструкции ЕКАДа, а также упомянуты совместные проекты с госкорпорацией «Росатом» по совершенствованию уральских атомградов.Все изменения включены в законопроект, который предстоит рассмотреть депутатам Заксобрания региона.