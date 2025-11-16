Свердловская область поднялась на 13-е место по доле занятых в малом и среднем бизнесе

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла 13-е место среди субъектов России по доле работающих в секторе малого и среднего предпринимательства по итогам 2024 года.Как следует из рейтинга, подготовленного центром экономических исследований РИА Новости, в регионе в этом секторе заняты 44,9 % от общего числа работающих. За последние три года их количество увеличилось на 13,9 % и достигло около 945 тысяч человек.По данным исследования, наиболее высокую долю занятых в МСП показали Санкт-Петербург, Москва и Новосибирская область, где показатель превышает 55 %. В Свердловской области продолжается рост числа предприятий и индивидуальных предпринимателей: в региональном реестре МСП зарегистрировано свыше 214 тысяч субъектов.