В Невьянском районе предприниматель хранил молочную продукцию в здании с плесенью
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Специалисты Россельхознадзора при проверке производства, на котором изготавливается молочная продукция, обнаружили чёрную плесень.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, её заметили на потолке в коридоре перед производственными помещениями. Также стены и пол имели повреждения и неровности, а количества и мощности вентиляции не хватало, чтобы избежать возможного загрязнения продукции. Кроме того, в коридоре хранились коробки и другие принадлежности, не относящиеся к основному производству.
Специально выделенных помещений для хранения упаковочных материалов и некачественной либо отбракованной продукции представители ведомства не нашли. Также на предприятии не был определён перечень лиц, имеющих доступ к такой продукции.
«Предпринимателю выдано предписание с требованием устранить несоответствия. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт в соответствии со статьёй 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа»,
– сообщили в Россельхознадзоре.
