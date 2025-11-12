Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге хотят создать «алкогольную» комиссию для уточнения «сухих зон»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге собираются создать комиссию, которая будет заниматься вопросами, связанными с продажей алкоголя в городе.
Как пояснил заместитель мэра Дмитрий Ноженко, от представителей бизнеса и общественных организаций поступают обращения с просьбами прояснить, в каких границах не допускается продажа алкоголя. Также в администрации сообщили о проблеме, возникшей из-за невозможности продлить либо получить лицензию на продажу алкоголя из-за расположенных поблизости школ, больниц и спортивных объектов.
Для решения всех этих вопросов в департаменте потребительского рынка и услуг решили создать комиссию, которая уточнит границы «сухих зон».
«В состав комиссии войдут руководители отраслевых органов администрации Екатеринбурга, индивидуальные предприниматели и юридические лица, представители ассоциаций и общественных организаций сферы торговли и общественного питания»,
– сообщили в мэрии.
