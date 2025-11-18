Возрастное ограничение 18+
Заражённые лимоны и киви допустили к продаже в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Привезённые в Екатеринбурге 17 тонн киви из Ирана и 20 тонн лимонов из Турции разрешили к продаже несмотря на то, что фрукты оказались заражены карантинной щитовкой.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, по результатам проверки партий специалисты фитосанитарного контроля выявили тутовую щитовку (Pseudalacaspis pentagona) на киви и красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii) на лимонах.
«Согласно решению совета ЕАЭС от 30 ноября 2016 № 157 плоды, зараженные тутовой щитовкой и красной померанцевой щитовкой, допускаются к выпуску в оборот для дальнейшей реализации»,
– пояснили в ведомстве.
