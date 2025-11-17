Возрастное ограничение 18+
14 случаев фальсификации выявили при проверки продуктов питания в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года специалисты Россельхознадзора зарегистрировали в Свердловской области 14 случаев фальсификации продуктов питания при проверке мясных и молочных изделий.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, три случая были зафиксированы при проверки мясных продуктов в воинских частях, остальные – во время проверки молочных изделий: пять – во время исследования продуктов, взятых в социальных учреждениях, шесть – в пробах молочки из магазинов.
Сообщается, что среди производителей фальсифицированной продукции в основном фигурировали индивидуальные предприниматели Кузнецов Д.А. и Князева П.А.
Часть нарушений связана с выпуском сливочного масла. После выявления фальсификата некоторые из предпринимателей прекращали выпуск масла или вовсе ликвидировали предприятия – среди них ИП: Кулык В.Н., Мухамадеев М.Ф., Степанова В.В.
Всего с начала года ведомство проверило 225 продуктов питания.
«По фактам нарушений ведомством проведены проверки, составлены административные протоколы по статье 14.43 КоАП РФ, выданы соответствующие предписания. В некоторых случаях материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел»,
– сообщили в управлении.
Всего с начала года ведомство проверило 225 продуктов питания.
