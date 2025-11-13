Возрастное ограничение 18+
Свердловские депутаты одобрили бюджет области на 2026 год
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 18 ноября, в законодательном собрании Свердловской области в первом чтении одобрили бюджет региона на следующий год. В законопроект вошли плановый период 2027 и 2028 годов, предусматривающий снижение дефицита бюджета 2026 года.
Как сообщает «Правда УрФО», ожидается, что область заработает 504 млрд рублей, из них 189,3 млрд рублей – поступления от НДФЛ и 142,2 млрд рублей – налог на прибыль. Расходы прогнозируются в размере 536 млрд рублей, дефицит – 32 млрд рублей. На поддержку образования планируют направить 100 млрд рублей, на завершение строительства объектов здравоохранения и повышение их материально-технической базы ещё 4 млрд рублей, на объекты ЖКХ – 2 млрд рублей.
По словам спикера Заксобрания области Людмилы Бабушкиной, бюджет сбалансирован и затрагивает, в той или иной степени, все сферы жизни.
