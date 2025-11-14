Адресные бонусы выходят на первый план в борьбе за квалифицированные кадры





– сказал Роман Губанов. «Компании, которые улавливают эти тренды и гибко адаптируют свои программы льгот, получают серьезное конкурентное преимущество – они не просто закрывают вакансии, а привлекают более мотивированных и лояльных сотрудников, инвестируя в долгосрочную стабильность команды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На фоне растущей конкуренции за квалифицированные кадры компании стали менять подход к социальным пакетам и бонусам для работников. По данным Авито Работы, в III квартале 2025 года работодатели чаще предлагали адресные меры поддержки для сотрудников.Для рабочих и линейных специалистов среди наиболее востребованных бонусов выделяется возможность обучения и переобучения – таких предложений стало на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросла популярность компенсации проезда (+63%), подарков детям на праздники (+57%), бесплатной парковки (+49%) и компенсации питания (+32%).В офисном сегменте главными преимуществами стали улучшение условий труда и комфорта. Количество вакансий с компенсацией питания увеличилось в 2,5 раза (+146%), транспорт до работы упоминается на 59% чаще, а создание комфортных зон отдыха – на 57%. Кроме того, работодатели чаще предлагают оплату бензина (+40%), ДМС (+38%) и оплату парковки (+23%).Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, отмечает, что современные соискатели подходят к выбору работы более взвешенно, оценивая не только зарплату, но и дополнительные условия. Рост интереса к вакансиям с обучением и компенсацией проезда на 31% и 21% соответственно свидетельствует о том, что бонусы стали важным фактором выбора работодателя.