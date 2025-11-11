В Нижнем Тагиле потратят более 30 млн рублей на обновление зала заседаний гордумы

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле к концу 2025 года обновят главный рабочий кабинет городских депутатов - зал заседаний Думы. Проект модернизации оценивается в 32,6 млн рублей и включает от электроники до нового потолка, который, судя по описанию местных СМИ, будет не хуже музейного.Большая часть суммы - 27,7 млн рублей - уйдёт на создание «единого административно-технического комплекса», который должен превратить помещение в современное цифровое пространство, об этом можно судить по информации с сайта госзакупок.Главная новинка - 31 индивидуальное рабочее место, каждое с мультимедийным терминалом и экраном 11,6 дюйма. Установят модули для электронного голосования, считыватели RFID-карт и микрофоны на «гусиных шеях» - чтобы ни один вопрос не остался неозвученным.Следить за ораторами будут три PTZ-камеры с автонаведением, а поддерживать визуальный ряд - четыре дисплея размером от 55 до 75 дюймов. За звук ответят 18 потолочных колонок, аудиоматрица, усилитель и централизованная система управления, которая должна обеспечить депутатам максимально технологичные заседания.Чтобы всё это выглядело на уровне, предусмотрена новая мебель - столы и 29 эргономичных кресел для депутатов. Отдельным контрактом, заключённым с ООО «Стройкомплект-86» из Югры, на сумму 4,9 млн рублей, займутся текущим ремонтом: заменят оконные блоки, смонтируют современный реечный потолок кубообразной формы и выполнят сопутствующие отделочные работы.К концу 2025 года тагильские депутаты должны получить зал, в котором «цифровая среда» и свежий ремонт помогают обсуждать городские вопросы особенно эффективно. Ну или как минимум - особенно удобно.