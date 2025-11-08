Правительство РФ разрешило экспериментальный запуск беспилотных грузовиков по Свердловской области

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Правительство России расширило и продлило до 2028 года экспериментальный правовой режим по запуску беспилотных грузовиков, включив в него Свердловскую область. Соответствующее решение опубликовано в официальном сообщении Минтранса РФ. Регион впервые вошёл в федеральный проект «Беспилотные логистические коридоры», который позволяет тестировать высокоавтоматизированные грузовые автомобили на дорогах общего пользования.Согласно данным ведомства, эксперимент теперь допускает работу беспилотных грузовиков второй категории – без человека в кабине. Их движение станет возможным с 2026 года при соблюдении всех требований безопасности, в том числе способности машины выполнить «манёвр минимального риска» в случае сбоя. Для операторов предусмотрена обязательная сертификация и подключение к системе мониторинга.Участие Свердловской области в эксперименте означает, что на территории региона будут развёрнуты маршруты для автономных грузовых перевозок. В Минтрансе подчеркивают, что расширение географии эксперимента должно ускорить внедрение технологий и повысить эффективность логистики в ключевых промышленных субъектах страны.Решение правительства также рассматривается как шаг к будущему коммерческому использованию беспилотных грузовиков. Ведомство отмечает, что работа в рамках ЭПР позволит протестировать правовые и технологические механизмы на реальных трассах, после чего проект может быть масштабирован.