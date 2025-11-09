Лук, свекла, вермишель, сахар и соленая рыба подешевели в Свердловской области

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В октябре индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,69% по сравнению с сентябрем. Для сравнения: в октябре 2024 года этот показатель был выше – 100,87%, сообщает Свердлоскстат.Продовольственные товары подорожали на 0,89% (против 1,26% в октябре прошлого года), непродовольственные – на 0,99% (0,98% годом ранее). Услуги выросли в цене всего на 0,09% по сравнению с 0,19% в октябре 2024 года.Среди продовольственных товаров наибольший рост цен к концу октября показали огурцы – на 21,9% к сентябрю. Также значительно подорожали помидоры (18,2%), апельсины (14,9%), перец сладкий свежий (14,3%) и капуста белокочанная свежая (13,5%).В то же время ряд товаров подешевел. Наиболее сильное снижение цен зафиксировано на лук репчатый (7,8%), свеклу столовую (6,3%), сахар-песок (4,1%), вермишель (4,1%) и соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (3,3%).