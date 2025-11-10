Сфера промышленности стала лидером среди вакансий с переобучением в России





– сказала она. «Работодатели всё чаще добавляют обучение прямо в оффер. Увеличивается и среднее предлагаемое вознаграждение на таких позициях: в III квартале по России соискатели на вакансии с переобучением могли рассчитывать в среднем на 78 239 рублей в месяц – это на 22% больше, чем годом ранее. Это подтверждает растущую заинтересованность бизнеса в таком формате найма»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В России укрепляется тренд на переобучение специалистов. Лидером по количеству вакансий, включающим обучение, стала сфера промышленности. Об этом на HR-Форуме РБК во время сессии заявила руководитель направления по развитию ключевых клиентов «Авито Работы» Анна Осьмак.По её данным, вакансии с переобучением в сфере промышленности предлагали в два раза чаще (+111%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при средней предполагаемой зарплате 72 395 рублей в месяц. В числе других отраслей с активным ростом таких вакансий оказались социальная сфера (искусство и культура), где количество предложений увеличилось на 90%, со средней зарплатой около 69 484 рублей, а также ремонт техники — на третьем месте по росту (+89%) и средней зарплатой 86 543 рубля.Среди позиций, вызывающих повышенный интерес соискателей, отметились специалисты по документообороту – количество откликов на такие вакансии выросло на 87%, при средней предлагаемой зарплате 52 564 рубля. Также увеличился интерес к вакансиям в области HR (+62%) со средней предлагаемой зарплатой 63 997 рублей, а также в финансовом и логистическом блоках (+55%) с предложением порядка 75 670 рублей.По регионам наиболее заметный рост вакансий с переобучением наблюдался в Чеченской Республике (+143%) с уровнем зарплатных предложений около 68 026 рублей, в Ленинградской области (+25%) со средней предлагаемой зарплатой 77 795 рублей и на Сахалине (+20%), где средняя предлагаемая зарплата достигла 98 316 рублей.По мнению Анны Осьмак, тренд на переобучение приобрёл значительный масштаб.Также, с её слов, выросло число вакансий с переобучением для соискателей пенсионного возраста – на 57% по сравнению с прошлым годом. В этой категории средняя предлагаемая зарплата составила около 73 670 рублей. Особенно востребованы позиции оператора производственной линии, где число предложений для кандидатов старше 60 лет увеличилось в 2,5 раза (+150%), а среднее предлагаемое вознаграждение достигло порядка 98 457 рублей за полный рабочий день.