Еловый усач помешал экспорту верхотуринских пиломатериалов в Казахстан

17.05 Четверг, 13 ноября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за елового усача предприятие из Верхней Туры, специализирующееся на производстве пиломатериалов, не смогло отправить свою продукцию в Казахстан.

Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при досмотре партии хвойного пиломатериала объемом пять кубометров обнаружили заражение карантинным вредителем — малым чёрным еловым усачем (Monochamus sutor Linnaeus). Этот факт подтверждает заключение, выданное екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», в связи с чем организации отказали в оформлении фитосанитарного сертификата, необходимого для выпуска товара на экспорт.

«С целью пресечения нарушений предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований»,

— сообщили в ведомстве.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова

Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
