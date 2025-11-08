Возрастное ограничение 18+
Еловый усач помешал экспорту верхотуринских пиломатериалов в Казахстан
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за елового усача предприятие из Верхней Туры, специализирующееся на производстве пиломатериалов, не смогло отправить свою продукцию в Казахстан.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при досмотре партии хвойного пиломатериала объемом пять кубометров обнаружили заражение карантинным вредителем — малым чёрным еловым усачем (Monochamus sutor Linnaeus). Этот факт подтверждает заключение, выданное екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», в связи с чем организации отказали в оформлении фитосанитарного сертификата, необходимого для выпуска товара на экспорт.
«С целью пресечения нарушений предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований»,
— сообщили в ведомстве.
