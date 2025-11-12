Возрастное ограничение 18+
К 2030 году в Свердловской области хотят построить семь молочных ферм
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области до 2030 года планируют построить семь молочных ферм с общим поголовьем до 13 тысяч коров. Об этих планах сообщил губернатор Денис Паслер после встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.
По его словам, Свердловская область занимает шестое место по производству молока среди всех российских регионов и первое по УрФО.
Одна из ферм, которую хотят построить, должна появиться в селе Башкарка Горноуральского городского округа. Там собираются выращивать 1200 коров для производства молока. По данным губернатора, объём инвестиций составляет 2 миллиарда рублей. Ожидается, что ферму построят к 2028 году.
«За последние десять лет объёмы производства увеличились в полтора раза и в прошлом году достигли 870 тысяч тонн. В наших планах – повысить эти показатели, укрепив животноводческий комплекс региона»,
– написал Паслер.
