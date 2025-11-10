Возрастное ограничение 18+

Эксперты прогнозируют внедрение ИИ-агентов в 90% действий уральцев к 2030 году

15.39 Среда, 12 ноября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Аналитики цифровой экосистемы МТС исследовали ситуацию на мировом и российском рынках ИИ-агентов и пришли к выводу, что уже к 2030 году можно ожидать внедрение нейросетей в 90% действий пользователей в сети, в том числе на Урале.

«Уже сейчас формируются контуры будущего взаимодействия. Если в 2025 году пользователь сам осознаёт свою потребность и использует ИИ как продвинутый поисковик для анализа вариантов, то к 2030 году ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя контекст предыдущих покупок, календарь и показатели умных устройств»,

– рассказали аналитики.


Ожидается, что технология станет интегрированным инструментом, собирающим информацию с различных платформ и формирующим комплексные рекомендации.

Согласно прогнозам экспертов, особые изменения коснутся покупок и платежей: пользователь будет определять бюджет и предпочтения, а ИИ-агент сможет самостоятельно оформлять покупки, оптимизировать цены, использовать купоны и обеспечивать безопасность транзакций. Также предполагается, что уже через пять лет ИИ-агенты будут контролировать логистику и постпродажное обслуживание, подбирая удобное время и способ доставки, отслеживая заказ и взаимодействуя со службами доставки. После покупки они смогут автоматически отслеживать сроки гарантии и информировать пользователя о необходимости обслуживания.

«Уральский бизнес активно развивается, и мы видим изменения в отношении к интеллектуальным помощникам. ИИ-агенты становятся не просто инструментом, а персональным оператором, который берёт на себя рутину, оптимизирует расходы и время пользователя»,

– отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Исследование было проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС на основе анализа данных о инвестициях и серии интервью с экспертами российского и международного уровня.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова

Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
