В метро Екатеринбурга неделю проезд будет стоить 21 рубль при оплате биометрии





– сообщили в мэрии. «В рамках акции стоимость поездки составит 21 рубль»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что с 12 по 19 ноября в метро будет действовать скидка в 50% для тех, кто оплачивает проезд по биометрии.Как пояснили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, акция проходит в рамках совместного проекта «Зелёный день» Екатеринбургского метрополитена и Сбера, приуроченного ко дню рождения банка.По данным городских властей, с тех пор как в метро Екатеринбурга заработала оплата проезда по биометрии, ей воспользовались более 880 тысяч раз.