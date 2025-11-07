Возрастное ограничение 18+
В метро Екатеринбурга неделю проезд будет стоить 21 рубль при оплате биометрии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что с 12 по 19 ноября в метро будет действовать скидка в 50% для тех, кто оплачивает проезд по биометрии.
Как пояснили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, акция проходит в рамках совместного проекта «Зелёный день» Екатеринбургского метрополитена и Сбера, приуроченного ко дню рождения банка.
По данным городских властей, с тех пор как в метро Екатеринбурга заработала оплата проезда по биометрии, ей воспользовались более 880 тысяч раз.
Как пояснили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, акция проходит в рамках совместного проекта «Зелёный день» Екатеринбургского метрополитена и Сбера, приуроченного ко дню рождения банка.
«В рамках акции стоимость поездки составит 21 рубль»,
– сообщили в мэрии.
По данным городских властей, с тех пор как в метро Екатеринбурга заработала оплата проезда по биометрии, ей воспользовались более 880 тысяч раз.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию