Эксперты рассказали, можно ли покупать авто после ДТП

Руководитель сервиса «Автотека» Дмитрий Крылов рассказал, почему покупка автомобиля, побывавшего в ДТП, не всегда является риском, какие повреждения считаются допустимыми и как правильно оценить машину перед покупкой.По данным площадки, около 20% автомобилей младше трёх лет имеют следы ДТП. Небольшие косметические повреждения, например на фарах или бамперах, обычно не влияют на безопасность и эксплуатацию, если сохраняется целостность силовой конструкции и не сработали подушки безопасности. В таких случаях важно убедиться в качестве ремонта, поскольку плохо выполненная покраска может привести к коррозии, советует эксперт.А вот серьёзные повреждения, затрагивающие кузовную геометрию или силовые элементы (стойки, лонжероны), а также сработавшие подушки безопасности – повод отказаться от покупки, подчёркивает Дмитрий Крылов. При осмотре он советует проверить совпадение зазоров элементов кузова, крепёжных деталей и наличие заводских меток. Для выявления перекрасов можно использовать толщиномер, однако стоит учитывать, что деталь могли заменить на оригинальную в заводском цвете.Ключевой этап оценки – сопоставление осмотра с отчётом об истории автомобиля, который в «Автотеке» формируется на основе данных страховых компаний, сервисов и ГИБДД. Как подчеркнул Крылов, новый интерактивный сервис визуализирует повреждения на схеме машины и предоставляет подробное описание каждого инцидента. Также эксперт рекомендует обращать внимание на сведения о других участниках ДТП: если столкновение было с тяжёлым транспортом, а продавец указывает лишь незначительные царапины, это должно насторожить.Отчёт позволяет проверить хронологию владения автомобилем, а также изменения в цене и объявлениях о продаже. Скрытые дефекты и юридические риски часто проявляются именно благодаря таким данным.Дмитрий Крылов советует перевести выбор подобных автомобилей из категории «нравится – не нравится» в плоскость фактов: изучить отчёт, осмотреть машину, проверить несоответствия. Такой подход поможет выбрать надёжный вариант и сделать покупку безопасной.